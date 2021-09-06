Решение суда по делу малайзийского Boeing будет вынесено до конца 2022 года

Вердикты по делу рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году, могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

Судья пояснил, что в обычных судебных процессах решение выносится через две недели после рассмотрения дела, однако при таких длительных процессах, как этот, это невозможно.

«Невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Поэтому суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано — 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года», — заявил Стинхейс.

Слушания по делу о крушении MH17 в Нидерландах начались 7 июня.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее сообщалось, что голландские судьи завершили представление досье по делу MH17.