В Минпромторге заявили о стабилизации цен на продукты

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизируются, при этом стоимость «борщевого набора» снижается. Об этом он сообщил РИА «Новости» на полях ВЭФ-2021.

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС хочет ограничивать наценку торговых сетей и готовит соответствующий законопроект. Перечень товаров и методику корректировки их наценки в ведомстве ожидают от ритейлеров. Сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе, не дожидаясь утверждения законодательной инициативы. На этом фоне в июле 2021 года номинальные расходы россиян оказались рекордными.

По словам источника, знакомого с деталями переговоров, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности».