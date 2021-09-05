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Диджея из Волгограда жестоко избили за отказ поставить трек

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@djgee_/instagram.com

В ночном клубе Волгограда был избит диджей, выступающий под псевдонимом Dj Gee. Об этом сам музыкант рассказал в своем Instagram.

На кадрах видно, что у него была рассечена кожа на голове в нескольких местах.

По его словам, инцидент произошел накануне, когда он играл в одном из заведений города. Между ним и посетителем клуба завязалась словесная перепалка из-за отказа диджея поставить трек, что было вызвано неуважительным отношением обращавшегося к нему мужчины. Они ударили друг друга, после чего у нападавшего пошла из носа кровь. Он, в свою очередь, нанес удар по компьютеру диджея и сломал его. Вскоре к мужчине присоединились его друзья.

«Шла кровь, чувствовал, что меня продолжали бить. Мне в тот момент показалось, что несколько человек били, но я не знаю этого точно. У меня терялось сознание. Бить лежачего, в принципе, ненормально и неприемлемо <...> И внезапно, я почувствовал еще один удар колбой по голове», — рассказал музыкант.

Ранее российская актриса Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки», сообщила, что на нее пытался напасть незнакомый мужчина. Как рассказала артистка, в результате все обошлось, но она испытала страх.

До этого актрису театра и кино Веронику Эйдлин избил неизвестный. Инцидент произошел на территории элитного поселка Назарьево Одинцовского городского округа Московской области. Впоследствии она была доставлена в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. При этом на лице Эйдлин зафиксировали ссадины и гематому.

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