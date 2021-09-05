В СБУ поступило сообщение об угрозе убийства Зеленского

На электронную почту Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение с угрозой убить президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинский портал «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 4 сентября, в 15:10. Помимо этого, некто позвонил на телефон доверия службы безопасности и заявил, что знает о плане покушения на лидера Украины. Говоривший представился как Георгиев Владимир Александрович. Позднее правоохранительные органы позвонили на номер, с которого поступил звонок.

«Трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Как стало известно, Георгиев попросил ее телефон с которого и совершил вызов на горячую линию СБУ. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства», — уточняется в сообщении.

Звонивший большую части времени проводит на площади рядом с лаврой, пояснила она, и, вероятнее всего, является бездомным. Возможные причины его поступка женщина объяснить не смогла.

В настоящее время правоохранители устанавливают место нахождения мужчины, было начато расследование.

Согласно данным на июль, за доля украинцев, которые готовы отдать голос за действующего президента Владимира Зеленского на следующих выборах, понизилась до 27,7%. За бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы голосовать 13,4%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,4%, а за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко — 10,1%.