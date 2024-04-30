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В Горловке в результате обстрела ВСУ пострадали женщина и ребенок

Приходько: женщина и ребенок получили ранения при обстреле Горловки бойцами ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военнослужащие обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу соответствующего городского округа Ивана Приходько.

Он подчеркнул, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Речь идет о женщине и ребенке 2019 года рождения. Последний в момент атаки находился в поселке Комарова в Никитовском районе Горловки.

«Двое раненых на данный момент», — сообщил Приходько.

По информации представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в 19:30 (совпадает с мск) украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки. В Telegram-канале представительства уточняется, что боеприпасы имели калибр 155 мм.

Вечером 30 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ при помощи дрона сбросили боеприпас на жилой дом в селе Николаево-Дарьино. После этого в здании начался пожар, из-за чего пострадал один мужчина. Жителя населенного пункта спасти не удалось.

Ранее в Курской области при обстреле со стороны украинских войск пострадали два человека.

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