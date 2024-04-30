Семин объяснил, почему «Зенит» продлил контракт с Семаком

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин поддержал решение петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до 2030 года, передает РИА Новости.

«Все справедливо и правильно. «Зенит» постоянно выигрывает чемпионат, футболисты под руководством Семака растут и прогрессируют. Могу только поздравить Семака с новым контрактом, он его заслужил», — сказал Семин.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее тренер подверг критике бразильских футболистов «Зенита».