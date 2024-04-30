Ротенберг о перспективах «Сочи» остаться в РПЛ: как Господь управит

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что клуб будет бороться за сохранение прописки в чемпионате России, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы будем выходить и биться. А там уже как Господь управит. Чувствую ли я, что шансов все меньше? Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами. Но для нас все команды одинаковые», — сказал Ротенберг.

«Сочи» идет на 16-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. До зоны стыковых матчей черноморский клуб отделяет шесть баллов. «Сочи» сыграет с «Динамо» 5 мая, а с «Краснодаром» — 18 мая.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что его команда будет биться до последнего.