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Игрокам с судимостью хотят запретить выступать в РПЛ

Глава РПЛ Алаев: нужно иметь возможность не дать играть футболистам с судимостью

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что должна быть возможность не дать играть в турнире футболистам с судимостью, передает «РБ Спорт».

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС», — сказал Алаев.

Также Алаев заявил, что следит за ситуацией вокруг футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, отметив, что в текущем сезоне изменений в регламенте не будет, но на следующий сезон лига подумает, как учесть такие случаи.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

Ранее Промесу предсказали завершение карьеры.

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