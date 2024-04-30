В Болгарии приняли поправки к договору о покупке в США истребителей F-16

Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало поправки к договору о приобретении в США партии истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщает Болгарское информационное агентство БТА.

В публикации отмечается, что одной из основных поправок стала корректировка сроков поставки компонентов. По обновленному графику поставок самолетов они должны быть поставлены в конце первого квартала 2025 года и завершиться к его концу.

Модификация контракта направлена на оптимизацию закупок и не снижает требования к возможностям системы вооружения F-16 Block 70, первоначально заявленные болгарской стороной. Общая стоимость контракта также остается неизменной, говорится в публикации.

В 2022 году американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала производство истребителей F-16, заказанных Болгарией и Словенией.

Болгария уже заплатила за восемь истребителей F-16 Block 70, а в начале ноября парламент большинством голосов поддержал покупку еще восьми. Таким образом, после выполнения контакта на вооружении ВВС Болгарии будет 16 истребителей этого типа.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.