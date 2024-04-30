Перечислены автомобили, с которыми россияне не спешат расставаться

Доля автомобилей с одним владельцем среди машин, выставленных на продажу частными лицами, наиболее велика у двух моделей Honda, электрокара Nissan, минивэна Toyota и популярного кроссовера Hyundai Creta. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Автотека».

Автомобилем-лидером по доле машин, у которых был только один владелец, стал минивэн Honda Freed, выпускавшийся с 2008 года и ориентированный на рынки стран Азии. Этот показатель для него составляет 78%. На втором месте пятидверный минивэн Toyota Alphard (70% машин с единственным владельцем).

На третьей позиции расположился восьмиместный минивэн Honda Stepwgn. Доля машин с одним владельцем для этой модели составляет 61%. На четвертом месте электрический хетчбэк Nissan Leaf (60%). Замыкает пятерку Hyundai Creta: у 49% имеющихся в «Автотеке» машин этой модели только один хозяин по ПТС.

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