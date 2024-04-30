Ученые нашли способ очистки пластовой воды, получаемой при гидроразрыве

Американские ученые из Техасского университета в Эль-Пасо обнаружили вирусы-бактериофаги, способные очистить огромный объем пластовой или попутной воды, который образуется при добыче нефти и газа с помощью технологии гидроразрыва пласта (фрекинга). Исследование опубликовано в научном журнале Water.

Согласно данным Техасского консорциума по добыче воды, только в 2022 году при фрекинге образовалось около 168 млрд галлонов (635 млрд литров) попутных вод. Очищать и повторно использовать образовавшуюся жидкость трудно и дорого из-за ее химической сложности, поэтому этот ресурс обычно утилизируют как промышленные отходы.

Специалисты сосредоточились на борьбе с двумя наиболее известными бактериями, обитающими в пластовой воде нефтегазовых месторождений — Pseudomonas aeruginosa и Bacillus megaterium. Первая способна разъедать нержавеющую сталь трубопроводов и другой металлической инфраструктуры, а вторая разлагает составляющие нефть углеводороды.

Эксперименты команды с бактериофагами оказались эффективными: в лабораторных условиях удалось инактивировать как P. aeruginosa, так и B. megaterium.

По словам ученых, их открытие дает возможностью быстро и недорого очищать пластовые воды в промышленных масштабах для их последующей переработки и повторного использования, что позволит сэкономить водные ресурсы.

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