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ЭСК РФС: игрока ЦСКА Мойзеса надо было удалить в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС: арбитр ошибся, не удалив игрока ЦСКА Мойзеса в матче со «Спартаком»

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РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС постановила, что судья Василий Казарцев ошибочно не удалил футболиста московского ЦСКА Мойзеса в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает сайт РФС.

Отмечается, что Мойзес наступил открытой стопой на икроножную мышцу Манфреда Угальде.

«В этом эпизоде были значительные элементы серьезного нарушения правил игры, учитывая скорость Мойзеса, высокую степень воздействия на соперника, а также высокое место контакта. Это угрожало безопасности Угальде», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и московский «Локомотив» накажут из-за фанатов.

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