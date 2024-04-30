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В МЧС сообщили о локализации пожара в Улан-Удэ

МЧС: пожар в бурятской столице Улан-Удэ локализован на 10 тыс. квадратных метров

Пожар в бурятской столице Улан-Удэ локализован на 10 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что сведений о пострадавших в результате возгорания нет. Одновременно МЧС продолжает наращивать группировку спасателей в Улан-Удэ.

До этого стало известно, что пожар в бурятской столице Улан-Удэ затронул 20 домов и хозяйственных построек и продолжает расширяться.

Накануне об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков. По его словам, в настоящий момент проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанской.

Ранее в Бурятии бродячие собаки едва не растерзали ребенка.

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