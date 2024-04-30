Семшов назвал единственный фактор, который повлиял на атаку «Зенита»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что уход Малкома повлиял на атаку петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».

«Для меня единственный фактор, который повлиял на атаку «Зенита», — уход Малкома. Он креативил впереди и мог в одиночку решить исход матча. «Зениту» не хватает индивидуальных действий таких классных мастеров», — сказал Семшов.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее стало известно будущее Сергея Семака в «Зените».