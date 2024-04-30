Полицейские применили газ против протестующих в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ против митингующих против законопроекта об иноагентах у парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что полицейские и спецназ пытаются оттеснить людей от задней части здания парламента, из-за этого происходят стычки. Представители правоохранительных органов применяют водомет. Агентство подчеркивает, что люди постепенно отходят от грузинского парламента.

30 апреля в Тбилиси начался очередной митинг против закона об иностранных агентах возле здания парламента Грузии.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Накануне юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иностранных агентах. Рассмотрение документа длилось около 10 часов и сопровождалось перепалками между представителями властей и оппозиции.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.