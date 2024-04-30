Госдеп не получил от Израиля плана по спасению мирных жителей Рафаха

Соединенные Штаты до сих пор не получили от Израиля план по защите мирного населения в Рафахе на крайнем юге сектора Газа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы государственного департамента Ведант Пател, передает ТАСС.

«Мы не увидели заслуживающего доверия плана, который бы позволил решить различные проблемы [по защите гражданского населения. — «Газета.Ru»]», — заявил Пател.

Однако Пател также отказался ответить на вопрос, существует ли подобная договоренность о предоставлении плана Израилем для США в принципе.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что военная операция в Рафахе в случае ее проведения израильскими властями станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и повлечет за собой серьезные последствия для всего региона.

Он призвал всех, у кого существует влияние на Израиль, сделать все возможное, чтобы предотвратить операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.