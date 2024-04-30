Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на чемпионство в РПЛ назвали равными

Тренер Колыванов: осечки «Зенита» и «Краснодара» помогут «Динамо»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московского «Динамо», итальянских «Фоджи» и «Болоньи», а также сборной России Игорь Колыванов, работавший в Российской премьер-лиге главным тренером «Уфы» и до недавного времени возглавлявший «Текстильщик» из Иваново, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Специалист отказался выделить одного фаворита, отметив, что у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» примерно равные шансы на завоевание титула.

«У трех команд 50 очков, 50 и 47! Любая осечка «Зенита» или «Краснодара» может помочь «Динамо» в борьбе за титул», — считает Колыванов.

В 26-м туре столичное «Динамо» одержало на своем поле победу над лидирующим в турнире санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Это поражение стало для сине-бело-голубых вторым подряд, так как в прошлом туре они уступили у себя дома казанскому «Рубину» (0:2). При этом «Краснодар», имевший шанс выйти на первое место, не воспользовался осечкой действующего чемпиона, сыграв нулевую ничью в Самаре с «Крыльями Советов». «Зенит» находится за четыре тура до финиша на первой строчке с 50 очками, «Краснодар» набрал столько же и уступает только по дополнительным показателям, в то время как динамовцы, идущие третьими, отстают на три очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и московский «Локомотив» накажут из-за фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами