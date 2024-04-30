В Тюмени произошла давка на концерте группы «Звери». Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, зрители оказались недовольны выбранной площадкой. Посетительница мероприятия пожаловалась Ura.ru, что на концерте были слишком узкие проходы, из-за которых образовалась давка.

«После концерта «Зверей» мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — рассказала зрительница.

В июне 2023 года отменили выступление группы «Звери» на бесплатном концерте в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Концерт должен был пройти 16 июня.

До этого депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой запретить выступление «Зверей». По его словам, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине. Однако 22 августа Рома Зверь отправился в горячую точку, чтобы спеть перед российскими солдатами.

Ранее группа «Любэ» получила подарок от президента Монголии.