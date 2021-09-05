Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей

Прозвища и имена из игры «Игры престолов», а также названия наркотиков попали в топ худших имен для детей по версии Twitter, сообщает газета The Daily Mail.

Одними из самых странных имен были признаны «Кхалисси» и «Цареубийца» (Kingslayer) — титул и прозвище двух персонажей сериала «Игра престолов». Из «уголовных» имен наибольшую популярность получили «Кокаин» и «Фэлони» (Phelany), которое является омонимом для слова felony — в переводе «тяжкое преступление».

Популярностью также пользуются необычные варианты написания традиционных имен, в том числе «Псаманта», «Дженниферт» и «Квииилин».

Учительница младших классов рассказала, что одного из ее учеников зовут «Джакузи», а другая женщина рассказала о знакомом астрономе, дочерей которого зовут «Нептун», «Галактика» и «Уран».

Ранее пользователи сети поделились самыми странными отзывами, которые они видели.