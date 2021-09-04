В Петербурге загорелись два склада

В Санкт-Петербурге на улице Кубинской произошел пожар на территории двух складов общей площадью 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 06:24 по московскому времени. Пожару присвоен второй номер сложности.

В МЧС рассказали, что в настоящее время пожарные прикладывают усилия для того, чтобы остановить распространение огня.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Для ликвидации пожара привлечено 40 человек и порядка десяти единиц техники. Экстренные службы проводят наращивание сил и средств.

Ранее сообщалось, что склад с алкогольной продукцией загорелся в Москве. При этом на первом этаже здания, где произошел инцидент, находится автосервис.

До этого возгорание кабеля произошло в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро.