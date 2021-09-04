В Гидрометцентре рассказали, что на черноморском побережье России начался бархатный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на черноморском побережье России начался бархатный сезон, его уже можно застать в Туапсе и Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас там около +25°С. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая — +25-26°С. Ну, а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что это сочетание должно быть комфортным. Например, сейчас в районе Белого моря температура воды и воздуха примерно одинаковая, +10-12°С. По мнению Вильфанда, назвать такую ситуацию бархатным сезоном нельзя.

Ранее Вильфанд заявил, что среднесуточная температура воздуха в Москве 4 и 5 сентября будет ниже климатической нормы на 4-5°С. Воздух в городе прогреется до 10-13°С выше ноля.

Он отметил, что погоду в предстоящие выходные сложно назвать комфортной.

Вильфанд добавил, что такое похолодание в Москве связано с приходом полярного воздуха с северных широт на всю европейскую территорию России.