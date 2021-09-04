Вильфанд: температура воздуха в Москве на выходных будет ниже нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что среднесуточная температура воздуха в Москве 4 и 5 сентября будет ниже климатической нормы на 4-5°С. Воздух в городе прогреется до 10-13°С выше ноля. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что погоду в предстоящие выходные сложно назвать комфортной.

«Такой температурный фон, да и режим осадков, соответствует больше концу сентября, а не его началу по климатическим характеристикам. Температура ниже нормы на 4-5°С. Среднесуточная температура около +8°С. Облачно, небольшой дождь, в субботу местами умеренный. В воскресенье местами уже дождь меньшей интенсивности, но облачно и температуры дневные не радуют - +10-13°С. На севере области температура будет опускаться и до +8°С. Погода не очень симпатичная», — рассказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что такое похолодание в Москве связано с приходом полярного воздуха с северных широт на всю европейскую территорию России.

Ранее Вильфанд объяснил похолодание на Европейской территории страны на этой неделе.