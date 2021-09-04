Власти назвали сумму ущерба от паводка в Амурской области

Сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области составляет более 9 млрд рублей Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный рассказал губернатора Амурской области Василий Орлов, сообщает ТАСС.

«Если говорить об ущербе в целом в денежном выражении: 6,2 млрд [pублей] — это первая волна, это уже подтвержденный и четко посчитанный ущерб, по второй волне рассчитываем, что это будет порядка 3 млрд рублей. Закончим эту работу в конце следующей недели», — сказал он.

В Амурской области проливные дожди оставили без транспортного сообщения более 20 населенных пунктов. Проблемы с подтоплениями из-за паводка отмечались в Селемджинском, Архаринском и Белогорском районах — оттуда поступали сообщения о самом большом подъеме воды. За весь период были повреждены не менее 1,5 тыс. домовладений, из которых около 650 признали непригодными, а еще 350 подлежащими капремонту.