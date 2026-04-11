Ветврач объяснила, стоит ли тратить деньги на умные кормушки для питомцев

Умные кормушки для кошек и собак — это автоматизированные устройства, которые сами выдают еду по расписанию и могут управляться через приложение. Такое оборудование действительно может быть полезным, но его ценность напрямую зависит от образа жизни владельца и конкретных потребностей питомца. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

По словам эксперта, положительным моментом является то, что умная кормушка помогает поддерживать стабильный режим питания, а это важно для здоровья кошек и обмена веществ.

«Особенно актуально это, если в доме несколько животных или владелец много работает и не всегда может вовремя прийти домой. Контроль порций в таких устройствах помогает избежать переедания и проблем с лишним весом, а возможность удаленного управления через смартфон делает кормление более удобным и предсказуемым. В продвинутых моделях с метками или сканерами корм получают именно те животные, для которых они предназначены, что снижает риск конфликта между питомцами», — объяснила она.

С другой стороны, стоит учитывать и ограничения.

«Умные кормушки стоят заметно дороже обычных автоматических устройств, и в случае одного здорового питомца это не всегда оправданные расходы. Любая техника может давать сбои: зависать, неправильно дозировать еду или разряжать батареи, а при длительном отсутствии владельца такие ошибки могут привести к серьёзным последствиям», — предупредила ветврач.

Кроме того, кормушка не заменяет живого наблюдения за аппетитом и поведением кошки, а изменения в пище могут быть признаком недомогания, которые устройство не заметит. Многие модели также рассчитаны только на сухой корм, поскольку влажный быстро портится без контроля температуры и гигиены.

«Нельзя забывать и о рисках: если полностью переложить кормление на технику, можно ослабить эмоциональный контакт с питомцем, а технические сбои или неправильные настройки порций могут ухудшить состояние здоровья животного», — подчеркнула Немцева.

Как отметила специалист, умные кормушки — это не бесполезная трата денег, но и не панацея.

«В определённых ситуациях они облегчают жизнь и помогают заботиться о здоровье кошки, но не заменяют внимательного наблюдения и заботы со стороны владельца. Решение о покупке стоит принимать с учётом вашего образа жизни и реальных потребностей питомца», — резюмировала она.

