Дмитриев: Зеленскому стоило бы уделить внимание согласованию мира на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы сфокусироваться на достижении мира в своей стране. Об этом Дмитриев написал в своем аккаунте в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал сообщение газеты Daily Mail, передающей слова Зеленского о выходе США из НАТО. Украинский лидер заявил, что Великобритании следует вернуться в ЕС, если США выйдут из НАТО.

«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. ..., ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — отметил Дмитриев.

Накануне Зеленский в подкасте The Rest Is Politics говорил, что в обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была получить членство в НАТО, но не получила ничего.

По его оценке, Будапештский меморандум, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия, был большой ошибкой. Он заявил, что ядерные державы, попросившие отказаться от ядерного оружия, должны были предоставить «зонтик безопасности». Однако все оказалось «обманом», отметил Зеленский.

