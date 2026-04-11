В МИД РФ назвали первостепенную задачу на переговорах США и Ирана

В МИД РФ призвали прекратить Войну, начатую США и Израилем на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В министерстве подчеркнули, что первостепенной задачей сейчас является устранение первопричин конфликта и полное прекращение войны, начатой США и Израилем.

«Ее (войны. — «Газета.Ru») следствием среди прочего стал ущерб, понесенный государствами Аравийского полуострова, а также боевые действия в ливано-израильской приграничной зоне и ракетно-бомбовые удары по Ливану, которые необходимо незамедлительно остановить», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, МИД РФ призвал участников предстоящих переговоров по урегулирования конфликта в Иране воздержаться от любых действий, которые способны подорвать шанс на мир.

11 апреля министерство иностранных дел Пакистана подтвердило прибытие делегации Ирана для участия в переговорах с США.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

Ранее Россия призвала участников переговоров по Ирану избегать эскалации.