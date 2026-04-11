В Пакистане подтвердили прибытие делегации Ирана для участия в переговорах с США

МИД Пакистана: иранская делегация прибыла в Исламабад на переговоры с США

Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило прибытие делегации Ирана для участия в переговорах с США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран... сегодня прибыла в Исламабад, чтобы принять участие в переговорах (с США. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар, встречавший иранскую делегацию, выразил надежду конструктивное взаимодействие обеих сторон в рамках переговоров.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

Ранее Россия призвала участников переговоров по Ирану избегать эскалации.