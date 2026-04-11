В МИД России исключили возможность более длинного перемирия на Украине

Россия вряд ли предоставит Украине более продолжительное перемирие. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию», — сказал он.

По словам посла, обозначенные полтора суток совершенно ничего не дадут Киеву. Мирошник добавил, что российская сторона постарается создать условия для того, чтобы «главный христианский праздник люди отпраздновали нормально».

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее в Госдуме пообещали «достойный ответ» в случае срыва перемирия на Пасху.