Лавров посоветовал Европе не позориться из-за утечек разговоров

Лавров посоветовал Пиньо помалкивать и не позориться из-за Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал представителю Еврокомиссии Пауле Пиньо помалкивать и не позориться из-за Украины. Заявление Лаврова опубликовано на сайте министерства.

По словам Лаврова, действующих европейских чиновников «родители должны были научить, что подслушивать грешно».

«А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого – тем более лучше помалкивать и не позориться», — добавил министр.

5 апреля Лавров отреагировал на публикации о том, что разведка одной из европейских стран якобы прослушивает его телефонные разговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Лавров считает, что в мире не бывает секретов, поэтому он никогда не обсуждает с иностранными партнерами запретных тем.

Министр добавил, что в ситуациях, когда речь идет о незаконно объявленных санкциях против россиян, обсуждение данного вопроса не шпионская деятельность, а прямая обязанность дипломатов — отстаивать права своих соотечественников.

Ранее Орбан рассказал, как избегает прослушки.

 
