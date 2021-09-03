Глава Минобрнауки объяснил, почему «стобалльники» не поступили в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью, опубликованном в Youtube телеканалом «Россия 24», назвал причину, по которой в 2021 году абитуриенты, набравшие на едином государственном экзамене высокие баллы, не поступили на бюджетные места.

«Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших вот ведущих российских университетов», — заявил Фальков.

Он отметил, что аналогичная картина наблюдалась и раньше. По его словам, все, кто желал поступить, поступили — вузы, в которых был дефицит бюджетных мест, приняли студентов за свой счет.

Ранее глава Минобрнауки предложил ужесточить требования к проведению олимпиад.

До этого Фальков анонсировал уход в отставку ректоров двух крупных вузов.