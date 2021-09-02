В Нидерландах геям в отношениях разрешили сдавать кровь

Компания-банк крови Sanquin сообщила, что геям и бисексуалам, находящимся в постоянных отношениях, разрешат сдавать кровь на донорство без ограничений. Об этом сообщили в Nederlandse Omroep Stichting.

До этого, мужчинам — представителям ЛГБТ разрешалось сдавать кровь только спустя четыре месяца воздержания от любой однополой сексуальной активности в связи с повышенным риском заражения венерическими заболеваниями. Теперь осуществлять донацию можно будет без ограничений, но только при наличии одного сексуального партнера в течение последнего года.

«Мы переходим от подхода, при котором исключается целая группа, к индивидуальной оценке риска. Мы хотим, чтобы кровь была как можно более безопасной, но, с другой стороны, мы не хотим без надобности исключать людей», — заявила Марлус Метал, пресс-секретарь организации.

Ранее в США отменили пожизненный запрет мужчинам, занимающимся сексом с мужчинами, сдавать кровь.