СМИ: пилоты разбившегося на Камчатке Ми-8 систематически нарушали правила

Ространснадзор обнаружил порядка 50 нарушений, которые во время эксплуатации вертолетов допустили пилоты авиакомпании «Витязь-Аэро» — владельца упавшего в Курильское озеро на Камчатке Ми-8. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на предписание надзорного органа.

В статье говорится, что чаще всего экипажи «Витязь-Аэро» не соблюдали углы крена и тангажа, а также превышали максимально допустимую скорость для различных элементов пилотажа.

Так, по данным «Ведомостей», допустимый для Ми-8 крен превышался на 3,69 градуса. Кроме того, пилоты разворачивали с нулевым креном вертолет, угловая скоростью которого была выше разрешенных 12 градусов в секунду.

Перевозчик «Витязь-Аэро» не сообщал о нарушениях в Росавиацию, рассказал изданию генеральный директор авиахолдинга «Вертолеты России» Виктор Сиротин.

Ранее потерпевший крушение вертолет подняли со дна озера.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.