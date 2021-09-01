ФБК* официально прекратил свое существование

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021) официально прекратил свое существование, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно представленным сведениям, фонд был ликвидирован накануне, 31 августа, на основании решения Московского городского суда.

После того, как ФБК, «Штабы Навального» (организация запрещена в России)*, а также «Фонд защиты прав граждан» (организация запрещена в России)* были внесены в реестр запрещенных, Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова, являющихся соратниками Алексея Навального.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда она ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена. По мнению надзорного ведомства, ФБК создавал условия для «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а его целью было изменение основ конституционного строя, «в том числе с использованием сценария «цветной революции».

С 26 июля Роскомнадзор заблокировал ресурсы, связанные с этими организациями. Ведомство со ссылкой на Генпрокуратуру сообщало, что они используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности перечисленных организаций.

* Организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.