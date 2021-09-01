В петербургской школе на детей обрушился потолок

В гимназии №155, расположенной в центре Санкт-Петербурга, на учеников обрушился потолок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На видео запечатлен потолок после обрушения, на полу класса лежат обломки потолочной плитки, дети отряхивают одежду и вещи от пыли. Некоторые поспешили покинуть класс.

По информации телеканала, инцидент произошел в День знаний на первом уроке учеников младших классов.

Никто из детей не пострадал.

В прошлом году в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга также обрушились потолочные пенопластовые панели. Инцидент произошел прямо во время урока, никто не пострадал, сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что в школе в селе Воздвиженка Приморского края обрушилась стена.