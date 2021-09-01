В Краснодаре День знаний отметили ученики 1 «Я» класса

В школе №94 в Краснодаре в День знаний 1 сентября на свой первый урок пришли ученики 29 первых классов, в том числе — ученики 1 «Я» класса, сообщает издание «Кубанские новости».

Всего в первые классы в школе №94 сегодня пошли более 840 детей, для этого в школе были открыты несколько новых корпусов. Всего школа №94 рассчитана на 1 100 мест. Тем не менее ее посещают порядка 4 тыс. ребят, которые учатся в несколько смен.

Ученики могут столкнуться с трудностями при посещении школы — в основном в связи с плохим состоянием дороги, которая ведет к школе. Детям крайне трудно добраться до учебного заведения после дождей.

Ранее в краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита.

До этого, в августе 2020 года, в краснодарской школе №71 открыли 33 первых класса. При этом они получили литеры по всем буквам алфавита — от «А» до «Я». Такое большое число учеников объясняется густонаселенностью района.