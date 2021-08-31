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Арестованы обвиняемые в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки в Башкирии

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Башкирии двое обвиняемых в изнасиловании и убийстве девушки-подростка заключены под стражу на два месяца, сообщили в региональном управлении СК.

«По версии следствия, 26 августа 2021 года обвиняемые, находясь в частном доме одного из злоумышленников в селе Питяково, после застолья по случаю дня рождения подруги потерпевшей, совершили в отношении последней преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», — говорится в сообщении.

Двое жителей Питяково — 21 и 24 лет — обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Обвиняемые признали вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Башкирии обнаружили тело убитой пятнадцатилетней девочки. Следствие установило, что компания несовершеннолетних праздновала день рождения, когда к молодым людям присоединились двое подозреваемых. Один из них предложил продолжить празднование у него дома.

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