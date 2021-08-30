СМИ: девять мирных жителей Кабула погибли после авиаудара США

Жертвами ракетного удара по столице Афганистана Кабулу, который нанес американский беспилотник, стали девять мирных жителей. включая шестерых детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на родственника жертв.

«Мы не ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) или ДАИШ (арабский акроним ИГ — прим. ред.), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — сказал он.

Афганец утверждает, что приходится братом нескольким убитым. Он назвал имена всех погибших. По его словам, самым младшим из них было два и три года.

Как сообщало американское министерство обороны, удар был нанесен по автомобилю, в котором находилось большое количество взрывчатки и «несколько смертников», направлявшихся в кабульский аэропорт.

До этого, 26 августа, несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

Он назвал имена всех погибших от атаки беспилотника.

Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших.

СМИ: после авиа десять мирных жителей Кабула, включая шепогибли после авиаудара США