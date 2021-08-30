Талибы* отвергли инициативу о создании буферной зоны в Кабуле

Представитель катарского политического офиса радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин отклонил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании зоны безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций. Об этом он рассказал в интервью радиостанции France Inter.

Шахин отмечает, что в подобной инициативе «нет необходимости», а Афганистан является независимой страной.

Он подчеркнул, что «после 31 августа каждый афганец сможет выезжать за рубеж, если он этого пожелает».

При этом словам Шахина, для перелета человеку потребуются необходимые документы, будь то паспорта или визы.

Он добавил, что талибы планируют возобновить коммерческое рейсы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и Франция намерены представить в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности.

По его словам, совместный британо-французский проект резолюции позволит продолжить гуманитарные операции в Афганистане.