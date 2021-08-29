Разведка Швейцарии предупредила о вероятных террористических атаках на центры вакцинации

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) не исключает, что террористы могут напасть на центры вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на ответ разведслужбы.

В ведомстве в настоящий момент расценивают как «повышенную» угрозу терактов на территории Швейцарии. При этом в качестве целей боевики могут выбрать транспорт, перевозящий вакцину.

Разведывательная служба прокомментировала ситуацию с властью в Афганистане и движением «Талибан (организация запрещена в России)», а также оценила возможные последствия для страны.

«Угроза исходит прежде всего от джихадистских кругов», — добавили в SRC.

Захват власти в Кабуле талибами, как считают швейцарские специалисты разведки, ничего не меняет в оценке уровня террористической угрозы.

«Целями атаки могут быть также центры вакцинации против COVID-19, транспортировка вакцин и производители вакцин», — добавила официальный представитель SRC Изабель Грабер.

Сейчас у разведки Швейцарии нет каких-либо подтверждений, связанных с вероятными терактами в стране.

Ранее талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами.