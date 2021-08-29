Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО к вечеру 1 сентября

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает резкое похолодание сразу на 5-8 градусов к вечеру 1 сентября. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщает ТАСС.

«Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать +15-18°С в Подмосковье, а на западе [ЦФО] — даже +14-17°С», — рассказал он, добавив, что до конца августа температура будет сохраняться в пределах +20-25°С.

По информации Гидрометцентра, уже 2-3 сентября в Тверской области температура днем температура составит +15-16°С, а Калужской области — +16-17°С, в Смоленской области — +15-20°С, в Орловской области — +17-19°С и в Брянской области — +17°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в некоторых регионах России с 28 августа по 30 августа ожидается минусовая температура. Так, в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки до -2℃, с 28 по 29 августа в Костромской области — до -2℃, в Забайкальском крае — до -3℃. Температура до -2℃ в те же дни ожидается и в Башкортостане.