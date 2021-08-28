В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может помочь избавиться от постковидного синдрома

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, - абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — рассказал Горелов.

Он отметил, что привиться рекомендуется спустя полгода после болезни потому, что титр вируснейтрализующих антител достигает минимума спустя четыре-шесть месяцев.

Однако, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится, подчеркнул Горелов.

Он добавил, что прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.

Ранее Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболеваемости.