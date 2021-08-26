Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в результате атак в Кабуле 22:30
Зеленский объяснил слезы на параде ко Дню независимости Украины 22:19
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись 22:19
Тренер «Сочи»: не предполагали, что «Спартак» плох 22:18
Пентагон обвинил ИГ* в атаке в терактах в Кабуле 22:17
Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от верной гибели 22:10
Червиченко о Салиховой: не надо было драконить публику Telegram-каналами 22:09
В Словакии зафиксировали несколько смертей после вакцинации от COVID-19 22:06
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу 21:55
Вышел дебютный трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт 21:48

Россиянам рассказали об особенностях применения «ЭпиВакКороны-Н»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н», которую ранее зарегистрировал Минздрав России, будут вводить двукратно, а интервал между компонентами составит не менее 14 дней. Информация об этом указана в инструкции по применению препарата, опубликованной на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В документе указано, что тяжелые формы аллергии, реакция на поствакцинальное осложнение на предыдущие введенные препарата и острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны-Н».

Среди побочных действий отмечают: боль в месте введения препарата, кратковременно повышение температуры не выше 38,5°С и небольшая вероятность отека Квинке.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

Препарат будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения. Одним из разработчиков вакцины является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Кабуле произошли новые взрывы
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали более 150 человек
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
Зеленский объяснил слезы на параде ко Дню независимости Украины
Booking собирается обжаловать штраф ФАС
Талибы* разрешили всем желающим покинуть Афганистан
ЦБ оповестил банки о возможной блокировке VPN-сервисов
Новости и материалы
Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в результате атак в Кабуле
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись
Тренер «Сочи»: не предполагали, что «Спартак» плох
Пентагон обвинил ИГ* в атаке в терактах в Кабуле
Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от верной гибели
Червиченко о Салиховой: не надо было драконить публику Telegram-каналами
В Словакии зафиксировали несколько смертей после вакцинации от COVID-19
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Вышел дебютный трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт
В Prada потребовали с сотрудников справки о вакцинации
Витория отреагировал на новость о конфликте с игроками «Спартака»
В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва
Губерниев предложил расформировать «Спартак»
Названы регионы-лидеры по риску мошенничества с ОСАГО
СМИ: в Кабуле прогремел новый взрыв
Кафельников призвал Федуна продать «Спартак»
Ленинградская область усилит поддержку активных и неравнодушных граждан
В США призвали Украину прекратить требовать санкций по «Северному потоку-2»
Все новости
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться от ядерных противоракет
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
«Цифровой кочевник»: как в Европе стимулируют трудовую миграцию
Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку
«Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории
Сторонники президента Мило Джукановича выступают против интронации епископа Сербской православной церкви
Бросались бутылками: как армянский парламент принимал программу правительства
Что Пашинян пообещал Армении
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
Не спешите с покупкой нового смартфона. Скорее всего, в этом нет необходимости
Эксперты рассказали о том, почему не стоит обновлять свой гаджет каждый год
«Воспоминания» — нуар от авторов «Мира Дикого Запада». Про будущее, которое ближе, чем хотелось бы
Рецензия на фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон
В бегах и под арестом. Что произошло с бывшими представителями власти Афганистана
Представитель талибов* опроверг сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы
На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России
Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях