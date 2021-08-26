Россиянам рассказали об особенностях применения «ЭпиВакКороны-Н»

Вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н», которую ранее зарегистрировал Минздрав России, будут вводить двукратно, а интервал между компонентами составит не менее 14 дней. Информация об этом указана в инструкции по применению препарата, опубликованной на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В документе указано, что тяжелые формы аллергии, реакция на поствакцинальное осложнение на предыдущие введенные препарата и острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны-Н».

Среди побочных действий отмечают: боль в месте введения препарата, кратковременно повышение температуры не выше 38,5°С и небольшая вероятность отека Квинке.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

Препарат будет выпускаться в виде суспензии для внутримышечного введения. Одним из разработчиков вакцины является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.