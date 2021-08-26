За время пандемии во всем мире от COVID-19 умерли 9 тыс. детей

9 тыс. детей умерли от COVID-19 за время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на всероссийской конференции «Время жить» сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, передает «РИА Новости».

«Смертность детей крайне низкая — за период пандемии на Земле 9 тысяч детей умерли», — заявила она.

Она уточнила, что смертность детей от коронавируса составляет около 1-3% от общего числа летальных исходов. Однако доля заболевших детей в возрасте до четырех лет с января 2020 по июль 2021 года увеличилась в два раза, а в возрасте от пяти до 14 лет — более чем в три раза.

О том, что дети стали чаще болеть COVID-19, ранее сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что коронавирус стал более агрессивным и начал быстрее распространяться. В связи с этим он посоветовал родителям успеть привиться от COVID-19 до 1 сентября, а также подготовить достаточный запас масок и антисептиков на осенний период.