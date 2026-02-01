Размер шрифта
Украину и Европу назвали жертвами собственной пропаганды в одном вопросе

Экс-посол Форд: Украина и Европа стали жертвами пропаганды об успехе санкций
Владимир Сергеев/РИА Новости

Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, поверив в то, что санкции действительно могут навредить экономике России. Такое мнение высказал экс-посол Британии в Сирии Питер Форд в беседе с РИА Новости.

«Похоже, что Украина, как и европейцы, стала жертвой веры в собственную пропаганду, делая вид, что Россия испытывает серьезные экономические проблемы в результате санкций», — сказал Форд.

Однако, по его словам, последние три года являются неоспоримым доказательством того, что Запад ошибся в своем представлении относительно рестрикций.

До этого глава МИД Франции Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России. Он утверждает, что действия России на Украине якобы свидетельствуют о нежелании «добросовестно вести переговоры».

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России, который призван ограничить ее доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать теневой флот и схемы обхода рестрикций.

Ранее Европе предложили развернуться в сторону России и Китая.
 
