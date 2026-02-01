Российский вратарь обошел Гашека по числу матчей с 90%+ сейвов в НХЛ

Бобровский вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу матчей с 90%+ сейвов

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 21 броска (90,5%) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 2:1. Бобровский впервые с 15 декабря 2025 года провел матч с 90%+ сейвами. Теперь на его счету 470 подобных игр в регулярных чемпионатах, где он всего сыграл 791 встречу. Вратарь попал в топ-10 по этому показателю в истории НХЛ, обойдя чешского голкипера Доминика Гашека (469 из 735).

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

16 января Бобровский вместе с другими игроками «Флориды» посетил белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Прием был организован в честь победы команды в Кубке Стэнли сезона-2024/25. Во время встречи с хоккеистами Трамп назвал Бобровского «легендарным вратарем», отметив его вклад в завоевание трофея.

Ранее Кирилл Капризов первым из россиян забил 30 голов в сезоне НХЛ.