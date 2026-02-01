Подсчитано, сколько лет Украина может прожить на транше ЕС в $1,5 трлн

РИА Новости: Украина может прожить на транше ЕС в $1,5 трлн минимум 14 лет

Финансовый транш от Европы в размере $1,5 трлн позволил бы Украине минимум 14 лет финансировать расходные статьи своего бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

В агентстве подсчитали, что транш в $1,5 трлн в 14 раз превышает расходы страны, заложенные на текущий год. Согласно данным украинского минфина, бюджет на 2026 год предполагает расходы в размере 4,83 трлн гривен. При их расчете использовался курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета на текущий год составляют $108,05 млрд.

До этого издание Politico со ссылкой на 18-страничный документ, который называется «планом процветания», сообщило о намерении США и ЕС привлечь $800 млрд частных и государственных средств для помощи в восстановлении Украины после завершения конфликта с Россией. Реализация проекта рассчитана на десять лет и гарантирует «восстановление Украины и ускоренный путь к членству в ЕС».

Кроме того, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ЕС планирует выделить Украине дополнительно к $800 млрд еще $700 млрд — на военные расходы. Он сравнил это решение со «взрывом атомной бомбы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ оценил дефицит финансирования Украины.