Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Подсчитано, сколько лет Украина может прожить на транше ЕС в $1,5 трлн

РИА Новости: Украина может прожить на транше ЕС в $1,5 трлн минимум 14 лет
Gleb Garanich/Reuters

Финансовый транш от Европы в размере $1,5 трлн позволил бы Украине минимум 14 лет финансировать расходные статьи своего бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

В агентстве подсчитали, что транш в $1,5 трлн в 14 раз превышает расходы страны, заложенные на текущий год. Согласно данным украинского минфина, бюджет на 2026 год предполагает расходы в размере 4,83 трлн гривен. При их расчете использовался курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета на текущий год составляют $108,05 млрд.

До этого издание Politico со ссылкой на 18-страничный документ, который называется «планом процветания», сообщило о намерении США и ЕС привлечь $800 млрд частных и государственных средств для помощи в восстановлении Украины после завершения конфликта с Россией. Реализация проекта рассчитана на десять лет и гарантирует «восстановление Украины и ускоренный путь к членству в ЕС».

Кроме того, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ЕС планирует выделить Украине дополнительно к $800 млрд еще $700 млрд — на военные расходы. Он сравнил это решение со «взрывом атомной бомбы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ оценил дефицит финансирования Украины.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!