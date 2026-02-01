«Не сломали»: Долина перевыпускает песню «Стена» на фоне скандала

Певица Лариса Долина выпустит обновленную версию своей композиции «Стена», впервые прозвучавшую в 1998 году. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин РИА Новости.

По словам представителя Долиной, новая «Стена» предстанет перед слушателями «буквально на днях». Он подчеркнул, что жизнь народной артистки России неоднократно ставила перед ней серьезные преграды — «те самые стены, которые нужно преодолевать и разрушать». Тем не менее, уверил он, исполнительнице удалось не сломаться, в том числе благодаря поддержке поклонников.

«Концерты, которые сейчас проходят по всей стране и будут проходить, много зрителей, много людей, которые приходят поддержать, посмотреть, как она выглядит, не сломали ли ее, не разорвали ли», — отметил он.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

Сейчас ожидается, что Долина выступит с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово уже 1 февраля. Самые дорогие билеты стоят до 6,5 тысячи рублей, и большинство из них уже раскуплено.

Ранее стало известно, что Долина усилила охрану из‑за провокаций.