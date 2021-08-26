В Реутове задержали директора дома престарелых, где санитарка избивала стариков

В подмосковном Реутове следователи задержали директора дома престарелых, где санитарка избивала пенсионеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, мужчина, будучи директором в специализированном доме для престарелых, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения.

Ранее была задержана санитарка дома престарелых в подмосковном Реутове по подозрению в нанесении побоев постояльцу заведения. В СК РФ уточнили, что подозреваемая, работая в учреждении, допускала в отношении подопечных жестокое обращение и не оказывала необходимого за ними ухода. Позднее видео с издевательствами над пожилыми людьми попало в сеть.