В Курске бабушка избила кастрюлей 16-летнего внука

В Курске суд оштрафовал 66-летнюю пенсионерку на 6 тысяч рублей за то, что она избила кастрюлей 16-летнего внука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Инцидент произошел 25 января, по данным суда, женщина поссорилась с подростком и несколько раз ударила его пустой кастрюлей. Сама пенсионерка вину не признала. Она заявила, что кастрюлю держала, но ударов не наносила. По ее словам, внук специально оговорил ее, потому что получал от бабушки замечания из-за внешности и поведения. Курянку оштрафовали на шесть тысяч рублей.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Бузулуке мигрант ограбил и искусал школьницу.