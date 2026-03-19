В Курске бабушка избила кастрюлей 16-летнего внука

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Курске пенсионерка поссорилась с внуком и избила его кастрюлей
В Курске суд оштрафовал 66-летнюю пенсионерку на 6 тысяч рублей за то, что она избила кастрюлей 16-летнего внука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Инцидент произошел 25 января, по данным суда, женщина поссорилась с подростком и несколько раз ударила его пустой кастрюлей. Сама пенсионерка вину не признала. Она заявила, что кастрюлю держала, но ударов не наносила. По ее словам, внук специально оговорил ее, потому что получал от бабушки замечания из-за внешности и поведения. Курянку оштрафовали на шесть тысяч рублей.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Бузулуке мигрант ограбил и искусал школьницу.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!