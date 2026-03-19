Глава Россельхознадзора высказался о вспышке пастереллеза в Сибири

Изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных в Новосибирской области было единственным способом остановить распространение пастереллеза. Об этом в интервью kp.ru заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава ведомства подчеркнул, что если бы болезнь можно было надежно вылечить и оставить животное в стаде, решение было бы другим. Он добавил, что пострадавшим аграриям Новосибирской области уже начали выплачивать компенсации, регион также проработал дополнительные меры поддержки.

В то же время Данкверт указал на слабую коммуникацию с аграриями по пастереллезу. На фоне происшествия Россельхознадзор предлагает проводить ежедневные открытые брифинги штаба и горячие линии. По его словам, ведомство проверяет все версии произошедшего.

Глава Россельхознадзора также подтвердил отсутствие рисков для потребителей из-за пастереллеза в Новосибирской области. Данкверт отметил, что в России сохраняются стабильные объемы производства.

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров на фоне борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.